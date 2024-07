Adrien Rabiot è ancora dentro l'Europeo e di conseguenza non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Domani il centrocampista sarà impegnato nella semifinale contro la Spagna e dovrebbe tornare titolare dopo la squalifica ai quarti di finale.Alla Juventus, comprensibilmente, non hanno preso benissimo il comportamento di Adrien che ha portato la trattativa ai tempi supplementari e infatti, in attesa di poter andare all’attacco di Koopmeiners, ecco l’acquisto definito per Khephren Thuram dal Nizza. Per cui al momento la Juventus è coperta a centrocampo. Cavallo Pazzo sarebbe un di più. Chissà se l’offerta resterà la stessa o è destinata, a scendere. Lo riporta Tuttosport.