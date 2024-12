Juventus-Bologna, Danilo confermato titolare?

Tra i recuperi in casac'è anche, che rientra quindi dopo aver saltato solo una partita, quella contro il Lecce. Il difensore italiano è reduce da un problema muscolare ma sarà convocato contro il, nel match in programma all'Allianz Stadium sabato alle 18.quindi tornerà in panchina o sarà confermato il brasiliano da terzino destro?Contro il Lecce, al posto di Savona ha giocato Danilo; scelta di fatto obbligata visto chenon aveva altre opzioni nel reparto arretrato. Il capitano della Juve ha fatto una partita a due volti, affidabile da terzino, in difficoltà quando è stato messo centrale al posto di Federico Gatti. Nel match con il Bologna, ilcomposta da. Quello tra il brasiliano e Savona è l'unico ballottaggio che ha Motta in difesa.Il rientro del classe 2003, a prescindere dalla titolarità, è comunque molto importante per la Juve, che così ha almeno un cambio in panchina senza dover ricorrere ai giovani della Next Gen o Primavera., che spesso gli ha preferito Savona in questa prima parte di stagione.