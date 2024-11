In occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia, il 20 novembre, e per celebrare il decimo anniversario dei Punti Luce di Save the Children, si consolida il legame tra la Juventus e l'Organizzazione, che da oltre un secolo si impegna a proteggere bambine e bambini a rischio e a offrire loro un futuro migliore.



Questo legame è ben visibile nelle maglie bianconere di questa stagione, che portano il logo dell’Organizzazione, ed è testimoniato dal Punto Luce di Save the Children nel quartiere torinese Le Vallette, riqualificato e sostenuto anche grazie al supporto del club.







Il centro fornisce aiuto a bambini e famiglie in difficoltà economica e sociale, offrendo supporto scolastico, promozione della lettura, laboratori artistici e musicali, accesso alle nuove tecnologie, sport e attività motorie.



La Juventus ha sempre dimostrato un'attenzione speciale per i più piccoli, come si evince dall’impegno costante nel proprio Settore Giovanile. Questo pomeriggio, il club ha regalato una sorpresa speciale ai bambini del Punto Luce di via Fiesole. Con la presenza dell'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, e della Direttrice Brand, Marketing e Fundraising di Save the Children, Giancarla Pancione, gli educatori hanno presentato ai bambini le attività della giornata. Improvvisamente, nella sala sono entrati i giocatori Adzic, Di Gregorio, Fagioli, Nico Gonzalez, Kalulu e Pinsoglio.



Dallo stupore iniziale, i bambini sono presto passati all’euforia. Divisi in gruppi con i calciatori, hanno scritto i loro pensieri sull'importanza dei Punti Luce di Save the Children per realizzare i loro sogni, utilizzando adesivi a forma di frutto, appesi poi su un grande foglio raffigurante un albero. I fogli, autografati dai giocatori, sono stati uniti per formare un’unica grande pianta. Un lavoro di squadra che ha riempito di gioia i bambini del quartiere Le Vallette, sottolineando ancora una volta il valore della collaborazione tra Juventus e Save the Children.