Occhio a. L'inglese rimane un obiettivo primario per la, ma allahanno capito che servirà un po' di pazienza per ingaggiarlo in prestito, soprattutto ora che ilha reintegrato l'exGiuntoli ha già l'accordo di, che era vicino a trasferirsi a Torino a gennaio, e salvo sorprese positive spera di chiudere l'operazione durante i saldi, tipicamente intorno a Ferragosto.L'arrivo diin prestito escluderebbe quello di Mason, che è ancora fuori rosa a Old Trafford e in trattativa con Napoli, Marsiglia e Lazio.