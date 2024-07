Jadon Sancho, apparentemente reintegrato dal Manchester United dopo gli screzi del recente passato con il tecnico Ten Hag, non è comunque certo di continuare a vestire la maglia dei Red Devils.Il calciatore, che piace molto anche alla Juventus, è finito nel mirino di un altro top club europeo: come riportato da "Footmercato", il PSG sembra intenzionato a fare sul serio per l'ex giocatore del Borussia Dormtund, al punto da essere già pronto per mettere sul piatto un'offerta importante per provare a convincere gli inglesi.