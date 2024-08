Chelsea su Sancho: le possibili contropartite

La strada che conduce laverso l'ingaggio dirischia di complicarsi in maniera piuttosto concreta. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, nelle ultime ore si sarebbe registrato un pesante inserimento da parte del. I Blues, che oggi hanno colto la loro prima vittoria stagionale in Premier League, potrebbero tentare l'affondo decisivo nell'ultima settimana di calciomercato mettendo sul piatto anche una contropartita gradita ai Red Devils. Una notizia non propriamente positiva per la Juve che, ora, rischia di dover fare i conti con una rivale piuttosto agguerrita nella corsa al calciatore inglese.Secondo Sky, i Blues sarebbero intenzionati a mettere sul piatto due possibili contropartite per il Manchester United, ovvero, ormai fuori dal progetto di Enzo Maresca.





