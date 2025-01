This is absolutely brilliant from Sancho pic.twitter.com/4lrfG3tRN3 — Elliot Guillett (@ElliotGCFC) January 4, 2025

Sancho Juve, il tentativo estivo

Sancho Chelsea, i numeri della sua stagione

Presenze: 16

Minuti: 884’

Goal: 2

Assist: 6

Mima i brividi di freddo, l’ormai celebre esultanza dia cui ha appena servito un pallone che deve solo essere spinto in rete. Eppure,ha il piede rovente, il cuore anche e sembra quello ammirato con il Borussia Dortmund; sicuramente un altro rispetto a quello spento e fuori rosa con il. E di caldo c’è anche il tifo delche si gode l’esterno d’attacco che questa estate poteva vestire la maglia della Juventus Tra le tante operazioni portate a termine, ce se sono altre tentate e non riuscite. Una di queste, per la squadra di mercato della Juventus , è certamente Jadon Sancho. L’inglese era obiettivo ambito del club bianconero che fino all’ultimo ha provato a trovare il giusto incastro, le giuste risorse, per portare Sancho a Torino. Poi l’accelerata del Chelsea che adesso se lo gode.