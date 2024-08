L'asse trasi è improvvisamente riscaldata con l'affare Pierre Kalulu, ma il difensore francese potrebbe non essere l'unico protagonista di un trasferimento tra le due storiche rivali del calcio italiano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nei colloqui traè emerso anche il nome di Federico Chiesa, così come quello di AlexisFederico Chiesa rappresenta un nodo particolarmente complesso per la Juventus. L'esterno italiano è in scadenza di contratto nel 2025, ma le sue richieste economiche per il rinnovo hanno creato una situazione di stallo a Torino. Chiesa ha avanzato pretese che la Juventus non è disposta a soddisfare, motivo per cui il giocatore è stato messo sul mercato a una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una somma che rappresenta un vero affare per un calciatore del suo calibro.Dall'altra parte, Alexis Saelemaekers, nonostante abbia convinto il nuovo allenatore del Milan Paulo Fonseca che lo vorrebbe mantenere in rosa, potrebbe essere sacrificato. In questo scenario, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, vede nel belga la pedina perfetta per uno scambio con Chiesa. Tuttavia, c'è una complicazione: Chiesa dovrebbe abbassare le sue richieste economiche, attualmente fissate a 6 milioni di euro annui, per facilitare il suo trasferimento al Milan.