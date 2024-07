Weah in che ruolo giocherà? La risposta di Thiago Motta

Ha preso parte alla prima amichevole stagionale della Juventus anche Timothy Weah, che era rimasto in panchina nel primo tempo. L'esterno statunitense si è procurato il calcio di rigore, poi sbagliato da Vlahovic. Weah è stato impiegato come esterno alto a destra. Ecco le parole di Thiago Motta sul ruolo dello statunitense."Non ho l'idea di farlo giocare da terzino ma ha dimostrato di dare disponibilità da terzino, esterno destro, sinistro, anche attaccante, l'ha già fatto. E' importante, dà varietà nelle scelte, oggi sono contento di Timothy". Con queste parole, Thiago Motta fa capire la duttilità di Weah, che potrebbe essere impiegato in più posizioni.