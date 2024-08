Juventus, rosa 2024-2025: tutte le opzioni per Thiago Motta

IN GALLERY TUTTE LE SOLUZIONI DI THIAGO MOTTA PER OGNI RUOLO.

Lapotrebbe affrontare la stagione con più partite di sempre; questa è la speranza die del club perché vorrebbe dire andare avanti in tutte le competizioni. Ma anche nel peggiore dei casi, comunque i bianconeri giocheranno come minimo 51 partite. Ecco perché era necessaria costruire una rosa ampia, con diverse soluzioni e che possa fronteggiare a infortuni e cali di forma durante la stagione.Il mercato in entrata è finito e si può quindi fare un'analisi sulla rosa della Juventus per la stagione 2024-2025. Thiago Motta da quando è arrivato a Torino più volte ha parlato di una squadra che sarà competitiva quando gli è stato chiesto del mercato. Anche nei momenti più complicati di questo calciomercato. Come se gli fosse stata fatta una "promessa" che avrebbe avuto una rosa di livello e adeguata per affrontare tutti gli impegni. Ma è davvero così?