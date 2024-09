Juventus-Roma: l'analisi tattica

Che cosa ci si può aspettare, dal punto di vista tattico, dal match di questa sera tra? Tuttosport, nella sua edizione odierna, offre una possibile analisi tattica: "Il calcio diè unanella quale ad alcuni giocatori si chiede di andare a riempire le ampiezze mentre ad altri (quelli che gravitano nei corridoi centrali di campo) spetta il compito di costruire relazioni tecniche e di attaccare gli spazi che si vengono a creare fra i giocatori avversari. Il modello diè invece maggiormente orientato al, con una occupazione predeterminata degli spazi da invadere, in funzione del modo di difendere avversario"."In questo senso - prosegue l'analisi - la sfida dell’Allianz Stadium potrebbe trasformarsi in una battaglia per il controllo, esercitato tramite il possesso ma anche cercando di dettare il contesto tattico quando si tratterà di difendere. A tal proposito sarà interessante vedere come i rispettivi allenatori andranno a. Tanto Thiago Motta quanto De Rossi, infatti, potrebbero chiedere alle rispettive squadre di andare ad aggredire forte in avanti, uomo su uomo, così come di essere più attendiste (in un blocco medio) o di alternare entrambi questi atteggiamenti in base alla situazione".E infine: "Iche potrebbero andare a strutturarsi nelle zone centrali del campo fraad una Roma che ha un centrocampo, composto da Pellegrini, Paredes e Cristante, che va spesso in difficoltà quando si tratta di giocare senza palla o di recuperare su veloci transizioni. Queste ultime potrebbero essere facilmente messe in moto da una Juventus che, oltre ai già citati trequartisti, può contare anche su un redivivo, mostratosi pronto ad attaccare la profondità nelle prime due giornate".





