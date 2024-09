Nella sua lunga intervista al canale YouTube di Luca Toselli ha parlato anche delle ultime partite dellache ha visto in tv: "Io non guardavo tanto calcio: capitava in ritiro con la squadra che vedevamo la Serie A o la Champions, ma stare a casa a guardare la partita non è da me. Ora però sono a casa con il piccolo che vuole vedere le partite, e quindi quando gioca la Juventus le vedo. Nelle ultime tre settimane ho guardato tre partite: Juve-Como, Verona-Juve e, e quest’ultima neanche tutta perché non è stata bellissima. Ovvio che seguo la Juve, così come seguo l’Arsenal: quelle due società hanno fatto parte della mia storia calcistica e come uomo".