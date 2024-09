Al termine del primo tempo tra, terminato 0-0, iniziano a scaldarsi i giocatori bianconeri. In particolare due dei nuovi acquisti, ovvero Teun Koopmeiners e Francisco Conceicao. Così come Nico Gonzalez sono partiti in panchina ma possono essere una risorsa nel secondo tempo. Intanto c'è stata la reazione dell'Allianz Stadium quando i due giocatori sono entrati in campo per riscaldarsi all'intervallo. Tanti applausi per Koopmeiners e Conceicao che possono fare il loro esordio con la maglia della Juve.