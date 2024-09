Juventus-Roma, la moviola: gli episodi

82' proteste bianconere per un fallo ai danni di Conceicao in area di rigore, il fallo però era fuori area ma Guida non fischia nulla

76' fallo di Dovbyk ai danni di Federico Gatti, proteste bianconere

54' piccolo check del Var per un ipotetico tocco di mano di Bremer su Soulè, classico rimpallo, niente calcio di rigore

46' via alla ripresa

INTERVALLO

44' ammonito Saelemakers, nitidissimo, per un fallo ai danni di Federico Gatti che era partito in velocità sulla fascia

24' fallo di Pisilli, entrata dura su Savona, rumoreggia lo Stadium chiedendo l'ammonizione che però non arriva

20' fallo di Pisilli su Cambiaso, protestano i giallorossi non ritenendo falloso l'intervento

9' proteste di Vlahovic trattenuto da Cristante, l'arbitro non fischia immediatamente ma concede il fallo ai bianconeri, qualche richiesta di ammonizione da parte dei giocatori di Thiago Motta, secondo Luca Marelli era da ammonire (QUI le parole)

2' ammonito Fagioli per un fallo ai danni di Pellegrini, giallo corretto seppur dopo nemmeno due minuti di gara

Calcio d'inizio della gara, arbitra Guida

Torna in campo la Juventus nella sfida contro la Roma all'Allianz Stadium di Torino. Due grandi ex con i giallorossi si tratta di Matias Soulè e di Paulo Dybala. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata è l'arbitro scelto per la gara dello Stadium. Insieme a lui gli assistenti Carbone e Peretti, mentre il quarto ufficiale sarà Feliciani. Al VAR ci sarà Di Paolo, mentre per l’AVAR è stato designato Paterna.





