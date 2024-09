Rumoreggia l'Allianz Stadium per l'arbitraggio di Guida durante Juventus-Roma. In particolare i tifosi bianconeri chiedevano un cartellino giallo ai danni dei giocatori della Roma dopo l'ammonizione immediata di Nicolò Fagioli. A proposito, Luca Marelli si è espresso ai microfoni di Dazn sul mancato giallo per Cristante."Manca un'ammonizione a Cristante per la trattenuta reiterata su Vlahovic", il commento dell'ex arbitro.