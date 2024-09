L'arbitro di Juventus-Roma era. Una gara pulita, con qualche sbavatura lecita. Uno 0-0,ai danni di Nicolò Fagioli dopo meno di due minuti dal calcio d'inizio della sfida. Ledi Dusan Vlahovic per una reiterata trattenuta ai suoi danni non sanzionata e le proteste dei giallorossi di Daniele De Rossi per un ipotetico tocco di mano di Gleison Bremer in area di rigore. Clicca su "Vai alla gallery" per leggere la moviola dai principali quotidiani sportivi italiani.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui