Juventus-Roma, le parole di Mancini

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, al termine del pareggio contro la Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole sulla gara conclusa 0-0 contro i bianconeri."Tutte le partite cerchiamo di portare a casa i tre punti. Nel calcio di oggi non ci sono partite abbordabili. Uscire da Torino con un punto va bene. A Cagliari una squadra come la Roma deve vincere, in casa contro l’Empoli non ci sta di uscire senza punti. Non bisogna pensare di aver fatto chissà che, bisogna cominciare ad ingranare e fare punti».