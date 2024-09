Dove vedere la gara

Juventus-Roma, probabili formazioni

Dopo le due vittorie con Como e Verona, la Juventus prova a cercare il tris contro la Roma. I bianconeri tornano in campo dopo le due prove molto convincenti contro i lombardi e gli scaligeri nel big match contro i giallorossi. Non sarà una sfida qualunque, allo Stadium tornano da ex Matias Soulè e Paulo Dybala.Il match inizierà alle ore 20.45 presso l'Allianz Stadium di Torino. Juventus-Roma verrà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport. Gli abbonati dovranno scaricare l'app su dispositivi come smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation), Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box, oppure in diretta streaming sull'app di DaznClicca su gallery per scorrere le probabili scelte



