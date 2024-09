Juventus, chi resta in panchina contro la Roma

. Come scrive Tuttosport, per il big match di questa sera contro la Romadovrebbe avere a disposizione unamolto meno sguarnita di quella vista nelle ultime uscite, con i nuovi acquistipronti a sedersi alle sue spalle e ad assaporare per la prima volta il clima dell'Allianz Stadium direttamente lì, a pochi metri dal campo. Campo che, un po' a sorpresa, l'argentino potrebbe pure vedere dal primo minuto di gioco (o quantomeno è quello con più possibilità di farlo), così comeche dopo due panchine scalpita e insidia il posto di Nicolò Fagioli.La certezza - testimoniata per esempio anche dall'utilizzo fatto finora del brasiliano ex Aston Villa - è che Thiago Motta dà grande importanza al lavoro quotidiano svolto dal gruppo fin dal giorno del raduno, a cui chiaramente i nuovi si stanno "agganciando" solo ora. Non resta comunque che avere ancora un po' di pazienza: a breve Thiago Motta scioglierà le riserve.





