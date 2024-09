Juventus-Roma, Paulo Dybala e Kenan Yildiz: l'accaduto

Pauloè uno che ha scritto la storia della Juventus indossando anche la maglia numero 10. Goal, assist e giocate di qualità rimanendo nel cuore dei tifosi bianconeri nonostante l'addio burrascoso, il mancato accordo per il rinnovo e l'addio tra le lacrime in quello Juventus-Lazio all'Allianz Stadium. Paulo si è preso tutto l'abbraccio dei tifosi in quel occasione ma anche ieri sera quando al suo ingresso in campo lo Stadium lo ha applaudito.È da poco finita la gara dello Stadium ieri sera quando Paulo Dybala saluta alcuni suoi ex compagni bianconeri. Un lungo abbraccio con Mattia Perin, un cinque con Federico Gatti, finché non arriva Kenan Yildiz. I due si abbracciano e scambiano qualche parola, cosa si siano detti chiaramente non è dato saperlo ma Paulo tocca il petto di Kenan, tanto che sembra quasi un passaggio di consegne. Gesto che non è certamente passato inosservato dai tifosi.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui