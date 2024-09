Juventus-Roma, Gatti a Sky nel post partita

Le parole diai microfoni di Sky nel post partita di: "Partita importante ma non è un buon pareggio, volevamo vincere, c'è rammarico, volevamo tre vittorie prima della sosta ma quando non si riesce a vincere, non si deve perdere. Ci sono tanti ragazzi nuovi adesso ci sono settimane per amalgamarci ancora di più.""Hanno molta qualità, alla lunga ci daranno una mano, ci vuole del tempo perché sono appena arrivati ma sono sicuro che ci daranno una grande mano""Sono cambiate molte cose, chiaro che ci vuole del tempo, pressiamo più alto, a volte ci troviamo uomo contro uomo. Sia Allegri che Thiago Motta sono due top allenatori, con idee magari simili ma diverse, abbiamo iniziato da due mesi, stiamo iniziando ad apprendere molte cose.""Si è forte, fisicamente è grosso, attacca la profondità, l'anno scorso ha vinto la classifica cannonieri ma è bello giocare contro questi giocatori, sicuramente cresci in queste partite."