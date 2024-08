Le scelte di Thiago Motta per Juventus-Roma: chi gioca e i ballottaggi

Il primo big match del campionato per la, che contro ladomani sera all'Allianz Stadium, proverà ad ottenere la terza vittoria consecutiva andando alla prima pausa per le nazionali con il punteggio pieno. Le gare contro Como e soprattutto Verona hanno mostrato l'ottimo stato di forma dei bianconeri, che nonostante infortuni e mancanza dei nuovi acquisti, ha vinto e convinto . Thiago ha parlato in conferenza senza però dare grandi indizi di formazione. Che Juventus vedremo contro la Roma?Thiago Motta riparte ovviamente dalle certezze;Nessun dubbio anche sulla presenza di Cambiaso, già utilizzato in più posizioni. Il tecnico riproporrà in gran parte la squadra che ha superato il Verona al Bentegodi. Da capire però se le conferme saranno totali o qualche cambiamento ci sarà.In difesa,, che sta entrando nei meccanismi della squadra. Già a Verona il francese ha fatto il suo esordio subentrando nel finale di partita. Può essere una soluzione sia al centro, dove però in questo momento Thiago sta dando continuità a Bremer e Gatti, sia soprattutto a destra.mette il giovane ancora in vantaggio per giocare contro la Roma ma l'ipotesi Kalulu, per la sfida di domani o per quelle successive, non è da scartare. Sulla sinistra invece,Se in difesa la prima alternativa è Kalulu, aIl brasiliano è rimasto fuori dagli undici titolari nelle prime gare stagionali, con Thiago che gli ha preferito, oltre a Thuram che ora è infortunato. E proprio la coppia di italiani si candida per giocare di nuovo insieme. Nel ballottaggio tra Fagioli e Douglas Luiz il primo resta davanti.Le probabili scelte di Thiago Motta per Juventus-Roma, che potrebbe confermare l'intera formazione vista a Verona.