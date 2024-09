Juventus-Roma, la reazione dello Stadium a Koopmeiners e Conceicao



Juventus-Roma, le prime indicazioni di Thiago Motta a Koopmeiners

Li ha tanto volutiMotta in questa sessione di calciomercato Teune Franciscoal punto che dopo nemmeno una settimana di allenamenti in bianconero ad inizio ripresa decide di mandarli in campo nella gara contro la Roma.Nel corso dell'intervallo i due sono stati accolti dallo Stadium durante il riscaldamento con un'ovazione. Applausi scroscianti del pubblico desideroso di vederli in campo.Pochi istanti prima dell'ingresso in campo il tecnico Thiago Motta è stato pizzicato a colloquio con il centrocampista olandese dalla telecamera di Dazn. L'emittente televisiva ha poi raccontato come Thiago abbia detto a Koopmeiners: "Con calma arriviamo, con calma arriviamo" inoltre gli avrebbe chiesto di buttarsi dentro l'area di rigore e di attaccare gli spazi.





