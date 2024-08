Brutte notizie per la: il nuovo centrocampista Enzoha subito un infortunio muscolare durante la gara contro l'Empoli. Dopo essere subentrato nella partita, Le Fee ha accusato un problema fisico che lo costringerà a restare fuori per circa 2-3 settimane. Di conseguenza, il calciatore salterà la prossima sfida importante contro la Juventus. La situazione è stata confermata da Sky Sport, che ha indicato un periodo di recupero necessario per il centrocampista giallorosso, compromettendo così la sua presenza nelle prossime settimane di campionato.