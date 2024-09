, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio contro la Juventus: "Orgoglio c’è stato, da noi a Roma anche se siamo alla terza di campionato c’è un po’ d’aria pesantuccia, come se fossimo nelle sabbie mobili. Siamo stati meno all’arrembaggio, ma più compatti. Il primo tempo col Cagliari ci è costato la classifica che abbiamo. Lo scorso anno eravamo più scoppiettanti ma concedevamo di più nel finale di stagione. La compattezza quest’anno sarà il nostro mantra"."Li abbiamo visti insieme. Li abbiamo già visti insieme in uno spezzone di gara. Tutti hanno voglia di vedere giocatori di qualità insieme, ma ci vuole anche equilibrio. Difendere in maniera diversa può aiutare a sostenerli, giocando anche con centrocampisti più difensivi e muscolari. Sono due che corrono comunque. Oggi è stata una scelta tecnica,Arrivare a farli giocatori tutti insieme".