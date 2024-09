Juventus-Roma: la cronaca

Juventus-Roma: le formazioni ufficiali

Juventus

Di Gregorio

Savona

Gatti

Bremer

Cabal

Locatelli

Fagioli

Cambiaso

Yildiz

Mbangula

Vlahovic

Svillar

Celik

Mancini

Ndicka

Angelino

Pisilli

Cristante

Pellegrini

Soulè

Dovbyk

Saelemaekers

Torna in campo la Juventus dopo le prime due prestazioni decisamente convincenti. Grande curiosità per vedere all'opera i volti nuovi: da Teun Koopmeiners a Nico Gonzalez, senza dimenticare Francisco Conceicao. Una gara che vale i tre punti, una sfida importante quella tra Daniele De Rossi e Thiago Motta ma sopratutto la sfida a due grandi ex: Paulo Dybala e Matias Soulè. Il primo vero big match di Thiago Motta sulla panchina bianconera.Roma





