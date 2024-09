Cambiaso nel pre partita di Juventus-Roma

Andrea Cambiaso ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Juventus-Roma. L'esterno bianconero ha svelato cosa ha chiesto Thiago Motta per questa partita."Atmosfera incredibile, grande calore, grande voglia, vogliamo trasmettere questa voglia in campo. Questa gente ci carica di responsabilità ogni giorno, è forse la maglia più importante d'Italia, proveremo a dare il massimo"."Thiago Motta? L'ho ritrovato ancora più determinato, ha grande voglia, ci trasmette grande voglia, è molto determinato. Ci ha detto di giocare a calcio, vuole sempre che si giochi a pallone e che non si sbagli mai l'atteggiamento ma con questa gente sarà difficile sbagliare l'atteggiamento"