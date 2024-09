Ancheè stato schierato nuovamente titolare da Thiago Motta, che ha fatto affidamento su di lui dall'inizio anche nel match trae Roma. Ecco come i giornali in edicola oggi hanno giudicato la sua prestazione.- Fa l’esterno alto ma tende a stringere dentro al campo, nella ripresa torna terzino. Più difensivo che offensivo, recupera palloni e cerca spesso l’uno due con Yildiz.- Un po’ ala destra, un po’ trequartista, un po’ terzino sinistro e… finisce per andare in confusione. Le principali azioni manovrate del primo tempo germogliano dai suoi piedi, ma sul più bello pasticcia con errori tecnici difficili da spiegare.- Non riesce a trovare varchi interessanti da esterno alto, bravo invece nella ripresa a proteggere da più arretrato.