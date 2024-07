Juve, le idee tattiche di Thiago Motta

Si lavora duro nel ritiro tedesco della, dovesta già instillando le sue idee nei giocatori bianconeri attraverso un paio di allenamenti al giorno - non lunghi, tra i 60 e i 75 minuti l'uno - ma decisamente intensi. Il tecnico italo-brasiliano sa di non essere più al Bologna, ma i suoi principi di gioco resteranno gli stessi. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i suoi calciatori dovranno quindi imparare a cavarsela con buoni risultati in, ci dovrà esseree anche il modulo di riferimento potrà cambiare pure nel corso della stessa partita.L'idea di partenza sembra essere il, ma senza ruoli fissi soprattutto sulla trequarti. Alle spalle di Vlahovic, Motta chiederà incroci e movimenti. Con ilci sarebbe più copertura in mezzo, ma senza rinunciare a portare un altro uomo in avanti. Allo sviluppo sulle fasce dovrebbero contribuire i terzini. Tutti concetti nuovi per i bianconeri, che avranno modo di interiorizzarli nel quartier generale di Adidas per poi approfondirli ulteriormente al ritorno alla Continassa, prima dell'inizio del campionato.





