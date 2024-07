. Circasono conservati e catalogati qui, all’archiviodi Herzo. 260 metri quadrati, tra cui circa 9000 paia di scarpe, ma anche borse, abbigliamento e scatole. Tanta roba. Anche perché, nel corso della sua storia, Adidas ha fornito equipaggiamenti per tutti gli sport, tranne che per l'equitazione.I criteri per entrare nell'archivio?. Hanno tutti un design innovativo o sono un'edizione limitata.Il giro è veloce, ma intenso. Ci vengono presentate le cose più importanti e tutti i prodotti devono essere maneggiati con cura, non devono essere posati a terra, ma solo sui carrelli. Ci vengono persino forniti dei guanti bianchi, affinché nessun sporco o sudore arrivi sui prodotti.. Il libro degli ospiti all'ingresso non è particolarmente pieno, ma tutti i nomi hanno un effetto decisamente emozionante. Una delle ultime? Il campione del mondo Toniè stato qui solo poche settimane fa con la sua famiglia.Per la loro conservazione si fa tutto il possibile. Tipo: la stanza ha una temperatura costante di 18 gradi, con un'umidità del 55%. E luce LED, che non genera calore.Breve sosta al box dei palloni: qui sono raccolti palloni da gioco dei grandi tornei di calcio sin dai Mondiali del 1970. Tra questi, il primo pallone bianco e nero della Coppa del Mondo del 1970, ancora in pelle anziché sintetico e bianco e nero perché il torneo è stato trasmesso in TV per la prima volta e il pallone doveva essere visibile.In un carrello si nascondono scarpe davvero particolari. Le più antiche sono del 1925, scarpe per atletica leggera, per corse su cenere. Adolf Dassler le ha prodotte, insieme a suo fratello Rudolf, nella lavanderia di sua madre. Gli spikes sono affilati come coltelli e lunghi tre centimetri. Oggi impensabile. Un altro modello risale al 1948, per una maggiore visibilità Adolf Dassler ha applicato per la prima volta le tre strisce di cuoio distintive.