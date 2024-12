DaCon le due nette vittorie ottenute nella giornata di ieri, domenica 22 dicembre, dalle nostre Under 16 e Under 15 contro i pari età dello Spezia si sono chiusi i gironi d'andata dei cinque campionati Nazionali Giovanili che vedono coinvolte le squadre bianconere dall'Under 13 all'Under 17.Possiamo, dunque, dire con certezza che, al giro di boa, la Juventus è in testa in tutte e cinque le categorie citate. Questi sono risultati che rendono orgoglioso il Club per il lavoro e il percorso che sta portando avanti a livello giovanile. Risultati che sono un punto di partenza e non di arrivo e che sicuramente saranno uno stimolo in più per i nostri giovani bianconeri per continuare su questa strada anche nei rispettivi gironi di ritorno.Ultimo, ma sicuramente non per importanza, il cammino portato avanti fin qui dall'Under 20 di Francesco Magnanelli che, proprio grazie al successo sul campo dell'Atalanta, è arrivata alla sosta natalizia in sesta posizione in classifica – in zona play-off – e si è qualificata per la fase a eliminazione diretta della UEFA Youth League, con un turno di anticipo. Qui potete trovare anche l'esito del sorteggio per i sedicesimi di finale della competizione europea per club più importante a livello giovanile.Ora è il momento di andare più nel dettaglio con qualche numero, squadra per squadra!UNDER 17La squadra del neo tecnico Matteo Cioffi – al suo primo anno sulla panchina dell'Under 17 bianconera – ha chiuso in testa alla classifica in solitaria questa prima parte di regular season: 26 i punti conquistati in 12 partite, frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e soltanto 2 sconfitte. Segue, a un punto di distanza, il Genoa.UNDER 16Seconda stagione alla guida dell'Under 16, invece, per Claudio Grauso. Primo posto in graduatoria anche per i suoi ragazzi al giro di boa: nove successi, due pareggi e una sola sconfitta per loro. Sono due, al momento le lunghezze di vantaggio sul Parma, secondo.UNDER 15Chi è ancora imbattuta, invece, è la squadra di Marcello Benesperi che, qualche mese fa, ci aveva presentato così la nuova annata: «Sono cinque anni che faccio parte del mondo Juventus e questo per me è motivo di grandissimo orgoglio. Questa categoria, che conosco da sette anni, mi piace tantissimo. Mi piace molto avere la responsabilità di essere l’allenatore dell’Under 15 proprio perché è il primo passaggio verso l’attività agonistica». L'attenzione e la cura del dettaglio sono sempre stati due aspetti fondamentali per il tecnico toscano e anche quest'anno si vedono i risultati. La sua Under 15 occupa il primo posto nel campionato di categoria a quota 30 punti, frutto di 9 vittorie e 3 pareggi. In questo caso sono cinque i punti di vantaggi dalla seconda in classifica, il Parma.UNDER 14A proposito di squadre imbattute, anche l'Under 14 lo è al termine del girone di andata del campionato "Giovanissimi Professionisti U14". I bianconeri, dopo 10 giornate, sono primi in classifica – a pari punti con l'Inter – a quota 24 (7V, 3N).UNDER 13Percorso netto e semplicemente perfetto quello compiuto fino a questo momento dall'Under 13 che ha chiuso il girone di andata con 8 vittorie in altrettante partite, con 40 reti segnate e soltanto 6 incassate. La squadra che si avvicina maggiormente ai bianconeri è l'Atalanta e dista sei lunghezze.Complimenti, ragazzi, avanti così! Ci rivediamo in campo a gennaio!