Juventus, tre pareggi di fila in casa: il precedente

La Juve fatica ancora in casa e non va oltre l'1-1 contro il Cagliari di Davide Nicola. I bianconeri sono reduci dal terzo pareggio di fila all', dopo i due 0-0 contro. La squadra di Motta non vince in casa dalla prima giornata, quando a Torino era arrivato il neopromosso. In quell'occasione, la Juve aveva esordito nel migliore dei modi con 3 reti da parte di. Troppo poco per i bianconeri, che storicamente in casa sono sempre stati l'avversario da battere.La Juve non pareggiava tre incontri di fila nel proprio stadio addirittura da maggio 2011, quando sulla panchina bianconera sedeva. In quella stagione i tre pareggi consecutivi in casa arrivarono con Catania, Chievo e Napoli.