Rinnovo Rabiot, l’assist del Decreto Crescita

Rabiot Juve, l’offerta di rinnovo

Un percorso di preparazione a Euro 2024 che è cominciato in salita per Adrien Rabiot , tra acciacchi e amichevoli saltate. A lui, però,ha deciso di non rinunciare e benché non al meglio della condizione fisica, lo ha schierato titolare contro l'Austria. E il centrocampista lo ha ripagato con una prova di qualità, corse e sostanza; con quel passaggio filtrante pernel secondo tempo che rimane come highlight della prestazione.non ci rinuncia, lo stesso è stato per Massimilianoe anche Thiagovorrebbe replicare. Il nuovo tecnico bianconero, infatti, spinge affinché il contratto di Adriencon la Juventus , in scadenza il 30 giugno, venga rinnovato. Si continua, allora, con discussioni e trattative, senza la necessità di fissare ultimatum a stretto giro.Nel gioco delle parti in cui sono impegnati Juventus e l'entourage di Adrien Rabiot, c'è un aspetto che non solo non è da sottovalutare, ma diventa di primaria importanza: i benefici fiscali derivanti dal Decreto Crescita. Questo permette al club di tagliare i costi dell'ingaggio lordo e, quindi, di poter mettere sul tavolo delle trattative una cifra importante, senza gravare in maniera eccessiva sulle casse del club bianconero.E, come dicevamo, il tempo a disposizione non manca. I benefici del Decreto Crescita, infatti, si attiverebbero anche nel caso in cui la risposta di Adrien Rabiot all'offerta di rinnovo arrivasse dopo l'1 luglio; questo perché a fare la differenza sarebbe la continuità tra le stagioni sportive.La Juventus, la bozza di proposta l'ha fatta: rinnovo di due stagioni a 7,5 milioni di euro a stagione. Manca la risposta della madre-agente Veronique Rabiot e di Adrien, ora impegnato in Germania per Euro 2024. Come detto, però, la chiusura della trattativa – in un senso o nell'altro -, potrebbe arrivare anche dopo la competizione continentale, senza il rischio che questo possa influenzare l'aspetto fiscale.