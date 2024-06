Rabiot, le parole post partita

La preparazione a Euro 2024, Adrien Rabiot l'ha vissuta con il freno a mano tirato. Il centrocampista francese, infatti, ha saltato le amichevoli per un affaticamento e la condizione fisica di conseguenza non poteva essere delle migliori. Nonostante ciò ha liberato tutti i cavalli contro l'Austria rassicurando - prima con la prestazione e poi a parole -, sul suo stato di forma.Le parole didopo, riportate da L'Equipe:- È stata una partita abbastanza impegnativa. Lo sapevamo prima della partita, eravamo preparati, è una squadra molto fisica e dovevamo trovare il ritmo, rispondere all'intensità. Sarebbe stato bello fare più goal, avremmo dovuto segnare di più ma la vittoria è meritata dopo una partita molto combattuta. Mi sono sentito molto a mio agio anche se non avevo 90 minuti nelle gambe.- Mi sono trovato bene, non sapevo fino a che punto potessi arrivare ma avevo deciso di non risparmiarmi. Mi sono sentito molto bene, non ho avuto fastidi anche se era soprattutto quella la preoccupazione. Quello che ho fatto, l'ho fatto bene. N'Golo (Kanté) ha giocato una partita eccellente a centrocampo, eravamo molto complementari, è stato molto importante nel recupero del pallone. Siamo stati molto solidi, è una nostra caratteristica e sappiamo che in attacco abbiamo la qualità per segnare, anche se stasera non lo abbiamo fatto molto bene.- (A Marca) Penso che (Kylian Mbappé) possa recuperare rapidamente. Vediamo cosa dicono i dottori. Abbiamo avuto lo stesso caso alla Juventus con (Wojciech) Szczęsny, e lui è tornato molto rapidamente. Potrebbe essere costretto a saltare la prossima partita contro i Paesi Bassi, ma sicuramente tornerà presto.