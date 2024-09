Quando scade il contratto di Pinsoglio

Carlo, spesso sottovalutato all'esterno per il suo ruolo di terzo portiere, è invece una figura fondamentale all'interno della Juventus , tanto da meritarsi il. La sua importanza va oltre il campo: rappresenta l'anima dello spogliatoio, un punto di riferimento per i compagni, sempre pronto a sostenere il gruppo e a mantenere alto lo spirito di squadra. Il suo impegno e il suo legame con il club sono stati riconosciuti dalla società, che ha deciso di prolungare la sua permanenza.Nonostante non sia spesso protagonista tra i pali, Pinsoglio incarna alla perfezione il concetto di "uomo squadra", capace di influire positivamente sul morale e sull'unità del gruppo. Il suo rinnovo fino al 2026 dimostra quanto sia apprezzato il suo contributo, non solo come calciatore ma anche come leader silenzioso all'interno dello spogliatoio bianconero.L'attuale contratto di Carlo Pinsoglio con la Juventus scade il 30 giugno 2025. Il nuovo accordo, dunque, allunga la scadenza di un anno.