Juventus, riecco il Benfica: chi è rimasto dopo la doppia sconfitta di due anni fa

Juventus contro il Benfica: chi è rimasto rispetto a due stagioni fa

Ladopo le due partite giocate nell'edizione 2022/2023. Questa sera i bianconeri ospiteranno la squadra portoghese nell'ultima giornata della prima fase di Champions con il Benfica che si trova dietro, costretta almeno a pareggiare per conquistare l'accesso ai playoff. Per la Juve sarà l'occasione di riscattare le due sconfitte del recente passato anche se sono pochissimi i giocatori rimasti in rosa.Rispetto alla Juventus di due anni fa, c'è stata una vera e propria rivoluzione tra i bianconeri. Delle due formazioni che scesero in campo con il Benfica sono rimasti solamenteer loro sarà la chance di "vendicarsi" sportivamente parlando di quella doppia sconfitta che costò l'eliminazione ai gironi.