In sei anni di progetto, laha cercato di valorizzare al massimo i suoi giovani talenti. Il recente cambio di guardia in alcune posizioni strategiche non rappresenta un passo indietro, ma piuttosto una rivisitazione del percorso mirata a contenere i costi. La riorganizzazione voluta da Cristianonell'area sportiva prevede un ridimensionamento delle spese anche per l'attività giovanile.La Primavera diventerà il passaggio chiave per stabilire chi potrà debuttare tra i professionisti con la maglia bianconera e chi sarà indirizzato verso altre realtà. La promozione di Federico Scaglia alla direzione sportiva di questa categoria, dopo anni di responsabilità più ampie, garantirà una maggiore attenzione ai singoli giocatori. Stefano Sbravati, noto per aver lanciato diversi talenti al Genoa, avrà il compito di potenziare il mercato per la fascia d'età 15-16 anni, con il supporto dello scouting coordinato da Alessandro Stefanelli.