Calafiori e Kiwior, il confronto

Calafiori

Percentuale riusciti: 89,6%

Brevi: 92,8%

Medi: 93,8%

Lunghi: 71,5%

Kiwior

Percentuale totale riusciti: 83,7%

Brevi: 89,1%

Medi: 85,9%

Lunghi: 58,6%

Kivior: 0.1 a partita 67% riusciti

Calafiori: 0.4 a partita 65% riusciti

Calafiori

Intercetti per partita: 1.7

Tackle: 1.6

Possessi vinti: 0.2

Palloni recuperati: 6.5

Totale dei duelli vinti: 4.9 (63%)

Kiwior

Intercetti per partita: 0.4

Tackle: 1.0

Possessi vinti: 0.1

Palloni recuperati: 1.8

Totale dei duelli vinti: 2.0 (58%)

Calafiori e Kiwior, la stagione

Calafiori

Presenze: 37

Minuti: 2.790’

Gol: 2

Assist: 5

Kiwior

Presenze: 30

Minuti: 1.594’

Gol: 1

Assist: 3

Juve, Kiwior o Calafiori? Cosa emerge

Da una parte il grande obiettivo, dall’altra un profilo apprezzato, una pista di mercato che può scaldarsi da un momento all’altro. Da una parte Riccardo Calafiori che laaccoglierebbero volentieri a Torino; dall’altra Jakubche è seguito e apprezzato dal club bianconero.Se per il giocatore della strada sembra improvvisamente impennarsi in salita, per il polacco definire un eventuale trasferimento risulterebbe più semplice, in termini di trattativa da imbastire –non alza le barricate -, e di cifre. Ma cosa cambia tra i due, per quel che riguarda il campo? Proviamo ad analizzarlo usando le statistiche raccolte ed elaborate da Sofascore e FbRef.Esaminando le heathmap delle ultime stagioni di Serie A e Premier League, si può vedere come i due giocatori abbiano interpretato il ruolo e siano stati chiamati a compiti differenti. Kiwior, infatti, è stato spesso impiegato da laterale basso a sinistra, mentre Calafiori da difensore centrale. Questo si denota dalle zolle calpestate: isolata sul binario di sinistra il polacco, più centrale, nel vivo del gioco, l’italiano.Il calcio moderno e l’idea di gioco di Thiago Motta, contesti nei quali ha un’importanza centrale la capacità dei difensori di fare gioco. Analizziamo, dunque, le percentuali dei due nei passaggi.Altro dato interessante, per un difensore che ha il compito di distribuire il gioco, oppure far salire la squadra palla al piede, è quello dei dribbling riusciti.Dopo la parentesi legata alla distribuzione del gioco, andiamo a vedere i numeri difensivi dei due.A giudicare dai numeri, questi restituiscono bene l’immagine della stagione dei due. Riccardo Calafiori ha giocato la sua miglior stagione, performando nelle due fasi e diventando prima una colonna del Bologna e poi della Nazionale. Kiwior ha giocato decisamente meno e spesso è stato schierato da laterale sinistro e non da centrale difensivo. È in cerca di riscatto e questo, probabilmente, non avverrà all’Arsenal. Per questo può diventare un’occasione di mercato.