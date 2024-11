I bonus risultati

Gli altri ricavi

La parte europea – legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni;

La parte non europea – legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia.

I ricavi della Juventus in Champions League

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro

Posizione in classifica: 275mila euro

Quota europea: 21,14 milioni di euro

Quota non europea: 9,27 milioni di euro;

Bonus risultati: 4,9 milioni di euro

Sulla base dei dati a disposizione, Calcio e Finanza ha stimato i ricavi fatti registrare dallalungo il proprio percorso in. Il club bianconero è già sicuro di incassare, mentre il(una cifra accurata sarà disponibile al termine della prima fase).Passando ai bonus per i risultati, ogni vittoria vale 2,1 milioni, e la Juve ne ha già conquistate due, mente i pareggi 'pagano' 700mila euro e Madama ha conquistato il primo proprio contro il Lille.Infine,come evidenziato da Calcio&Finanza i ricavi si completano con le somme derivanti dal pilastro “value”, un nuovo segmento pensato dalla UEFA per accorpare market pool (il valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale. La somma complessiva che sarà distribuita andrà divisa in due parti (qui una spiegazione esaustiva del sistema di calcolo):





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui