Laè un progetto formativo promosso da Juventus che consente ai giocatori provenienti dal Canada, Nord America e Sud America di allenarsi e studiare a Torino con l'accesso diretto alla metodologia Juventus. I giocatori, in età da 14 a 19 anni, possono scegliere tra un soggiorno di un'intera stagione o di un semestre. Di seguito la nota ufficiale del club:"È ufficialmente iniziato il programma della Juventus Residency Academy - con i giovani ragazzi partecipanti arrivati nei giorni scorsi al Campus di Cantalupa, comune all’interno dell’area metropolitana di Torino dove è stato creato un luogo ideale con ogni genere di confort per permettere ai giovani partecipanti di concentrarsi sullo studio e sullo sport, a diretto contatto con lo staff bianconero.La Juventus Academy Residency è il progetto ufficiale della società bianconera che consente ai giocatori provenienti dal Canada , Nord America e Sud America di allenarsi e studiare a Torino con l'accesso diretto alla metodologia Juventus. I giocatori, in età da 14 a 19 anni, possono scegliere tra un soggiorno di un'intera stagione o di un semestre.Un progetto che nei giorni scorsi ha visto i giovani partecipanti immergersi nel mondo Juventus, con tour dello stadio e del museo in concomitanza dell’esordio stagionale in Serie A all'Allianz Stadium contro il Como - partita a cui hanno assistito lunedì 19 agosto.Il giorno dopo, martedì 20 agosto, visite mediche presso il J|Medical e poi via agli allenamenti e alla preparazione in campo, in attesa che da inizio settembre partano anche le lezioni al J college.Un progetto quindi altamente formativo a livello tecnico per i ragazzi, unico nel suo genere nel nostro Paese e di grande potenzialità e innovazione per la società bianconera.IL PROGRAMMA DELLA JUVENTUS RESIDENCY ACADEMYI giocatori si alleneranno con uno staff composto da allenatori, preparatori atletici, match analyst, psicologi dello sport e preparatori dei portieri partecipando a test match durante la settimana e tornei in Italia e all'estero durante la stagione sportiva;Studio della lingua italiana per 20 ore a settimana con un'istituzione certificata fornita dallo Juventus College;Alloggio con pensione completa inclusa in un campus storico;Tour del Museo Juventus e dell'Allianz Stadium;Gite e attività ricreative e culturali;Assicurazione per tutti i partecipanti;Kit speciale Juventus Academy per gli allenamenti e ufficiale per le partite per ogni giocatore;Alcune sessioni di allenamento presso il centro di allenamento giovanile Juventus;Strutture: campus storico con (62)posti letto, aule per lezioni, 3 campi da calcio, campo da tennis, campo da basket, palestra, campo da futsal, arrampicata indoor, pista atletica indoor e outdoor, campo da beach soccer".