Dal sito ufficiale Juventus:Prosegue la preparazione della Juventus in vista del prossimo incontro contro il, in programma domenica 6 ottobre – nel lunch match del settimo turno di Serie A – alle ore 12:30 all’Allianz Stadium.I giocatori si sono ritrovati questa mattina al Training Center della Continassa dando il via alla seduta odierna con una fase di riscaldamento iniziale per poi concentrarsi su un lavoro dedicato alla tecnica e al possesso del pallone.Domani la squadra tornerà ad allenarsi, mentre alle 13:00 è in programma all’Allianz Stadium la conferenza stampa di mister Thiago Motta di presentazione della sfida contro il Cagliari: diretta, come sempre, su Juventus.com, previa registrazione al sito.