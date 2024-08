Dal sito ufficiale Juventus:Dopo l'ultimo test amichevole con l'Atletico Madrid, andato in scena in Svezia domenica 11 agosto, la Juventus ha iniziato la settimana di allenamenti che culminerà con la prima giornata di Serie A, in programma per i bianconeri lunedì 19 agosto alle ore 20:45 contro il Como.La prima gara ufficiale della stagione, dunque, è alle porte e questa mattina la squadra si è ritrovata al Training Center per iniziare a preparare la sfida contro la formazione lariana. L'allenamento odierno si è incentrato su test atletici, esercitazioni offensive e sviluppo della manovra avanzata.Per domani l'appuntamento è fissato al mattino, per una nuova giornata di lavoro.