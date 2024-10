Dal sito ufficiale della Juventus ecco il report sulla seduta d'allenamento odierna agli ordini di Thiago Motta:"La serata europea di martedì 22 ottobre, contro lo Stoccarda, è ormai alle spalleOra l'attenzione della Juventus è tutta rivolta alla prossima sfida che la vedrà scendere incampo domenica 27, alle ore 18:00, al "Giuseppe Meazza" per affrontare in trasferta l'Inter. Il match contro i nerazzurri sarà valido per la nona giornata di Serie A.Al Training Center, dunque, la squadra è tornata a lavorare agli ordini di Thiago Motta concentrandosi nella seduta odierna, dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, sul possesso palla e su esercitazioni tecniche e tattiche.Per domani l'appuntamento è nuovamente fissato al mattino."