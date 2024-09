Weah, Thuram e Adzic: Empoli nel mirino

Il calendario bianconero e l'importanza della rosa lunga

La Juventus ha avuto un buon avvio di stagione. Sette punti in tre partite, uno stile di gioco che comincia a farsi a vedere e la sorprendente solidità difensiva mostrata. Il lato negativo di questo primo scorcio stagionale però riguarda gli infortuni, che sono stati comunque importanti. Weah e Thuram dopo la sfida con il Como, poi Conceicao e infine Nico Gonzalez, anche se l'argentino non sembra destare grandi preoccupazioni. In ogni caso il recupero degli infortunati sta procedendo e questo darà una grossa mano a Thiago Motta.Al rientro dalla sosta i bianconeri affronteranno l'Empoli. La squadra toscana è sempre ostica, specie quando gioca in casa e in questo avvio di stagione ha mietuto come vittima la Roma. I bianconeri però potrebbero ritrovare almeno tre giocatori in vista della sfida e non solo. Se per Adzic il recupero si può dire completo , per Weah e Thuram l'ottimismo è sempre crescente.L'americano è stato "rimpiazzato" bene nelle sfide con Hellas Verona e Roma, mentre a centrocampo l'assenza di Thuram si è fatta sentire. Locatelli e Fagioli hanno lavorato discretamente, ma una mediana con loro due e basta sembra essere troppo leggera. Non c'è solo un discorso prettamente tattico però sul recupero dei giocatori. Ciò si collega soprattutto a fattori numeri e di calendario.Dalla sfida con l'Empoli fino alla prossima sosta nazionali i bianconeri avranno un tour de force di sei partite. Nulla di strano, se non per il fatto che inizierà la nuova Champions League, più impegnativa per quanto riguarda il numero delle gare. Praticamente si giocherà quasi sempre ogni tre giorni e in questo filotto di gare la Juventus affronterà Empoli, PSV, Napoli, Genoa, Red Bull Lipsia e Cagliari. Ecco perché i recuperi di Weah, Thuram e Adzic sono fondamentali. Il loro rientro allungherà la lista a disposizione di Motta, che così potrà permettersi eventualmente il lusso di far riposare dei giocatori soprattutto in ottica campagna europea.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui