è da considerarsi pienamente recuperato. Il classe 2006, prelevato dalladal Podgorica, ha completamente smaltito l'infortunio muscolare subito nel corso della preparazione estiva e da ormai diversi giorni è tornato ad allenarsi in gruppo, pregustando la sua prima chance tra i grandi. Dopo i debutti ufficiali di Mbangula, Savona e Rouhi, all'appello manca solo il giovanissimo talento montenegrino che - complice gli infortuni di Conceicao e Nico Gonzalez - potrebbe vedere concretizzarsi proprio in occasione della trasferta di Empoli. Il fantasista in maglia numero 17, che sembrava inizialmente destinato ad intraprendere un percorso con la Next Gen, ha convinto da subito Thiago Motta, il quale lo considera un elemento estremamente funzionale alla prima squadra. Ecco perché dopo la sosta anche Adzic potrebbe riscoprirsi una risorsa preziosa. Magari proprio a partire dalla trasferta in Toscana.





