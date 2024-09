Il record d'imbattibilità della Juventus in Serie A

Dopo sei giornate di campionato, lanon ha ancora incassato goal. I bianconeri hanno chiuso le partite contro Como, Verona, Roma, Empoli, Napoli e Genoa senza concedere reti agli avversari e riuscendo così a griffare un nuovo record per il campionato di Serie A. Nessuno, infatti, aveva mai iniziato il campionato chiudendo le prime 6 giornate senza prendere goal, quantomeno da quando vengono assegnati tre punti a partita. Il computo totale dice 540 minuti d'imbattibilità per la squadra di Thiago Motta. Ma quale è il record d'imbattibilità della Juve inIl record assoluto della Juventus in Serie A, per quanto concerne la porta inviolata, risale alla stagione 2015/16, quando la formazione bianconera blindò la porta per 974 minuti, precisamente dal goal di Cassano in Samp-Juve del 10 gennaio 2016 sino a quello di Belotti nel Derby del 16 marzo dello stesso anno.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui