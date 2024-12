Laha stabilito un record impressionante nella storia della Coppa Italia, essendo l'unica squadra ad aver superato gli ottavi di finale in tutte le ultime 17 edizioni del torneo. Questo straordinario traguardo evidenzia la costante competitività della squadra bianconera nella competizione, che da anni rappresenta un obiettivo importante per il club. La Juventus ha sempre dimostrato di essere in grado di proseguire il proprio cammino in Coppa Italia, arrivando almeno ai quarti di finale in ogni edizione, consolidando così la sua reputazione come una delle formazioni più forti e consistenti nel calcio italiano.