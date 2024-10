Raspadori-Juventus: cosa sappiamo

Raspadori-Juve, ci risiamo. Secondo "Il Mattino", la Juventus sta valutando nuovamente l'opzione di ingaggiare Giacomo, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, per rinforzare il reparto offensivo durante il mercato di gennaio. Raspadori, classe 2000, non ha esplicitamente chiesto la cessione, ma desidera avere più minuti di gioco per mantenere il posto in Nazionale.Lapotrebbe garantirgli maggiore spazio, considerata la situazione del reparto offensivo che conta solo su Dusan Vlahovic come punta di ruolo e con Arek Milik indisponibile a lungo termine.Il club bianconero potrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto, legato al raggiungimento di specifici obiettivi. Già verso la fine dell'ultima sessione estiva di mercato, laaveva mostrato interesse per Raspadori, giocatore particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Cristiano, che lo aveva portato al Napoli nel 2022, in prestito oneroso da 5 milioni di euro con un riscatto fissato a 25 milioni.Con la maglia partenopea, Raspadori ha disputato 86 partite, segnato 12 gol e vinto lo Scudetto nel 2023.