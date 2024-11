Se Kiwior sembra un obiettivo raggiungibile per la difesa, la pista che porta a Giacomosi presenta più difficile per l’attacco. L’attaccante del Napoli non esclude un futuro lontano da Napoli, e i suoi agenti stanno sondando il mercato, consapevoli dell’interesse della Juventus. Tuttavia, l’operazione a gennaio appare improbabile: Aurelio De Laurentiis non sarebbe incline a rinforzare un’avversaria diretta come la Juventus, specialmente tramite un prestito. Per ora, dunque, Raspadori resta una possibilità solo teorica per l’attacco bianconero, lasciando spazio a scenari che potrebbero svilupparsi in estate.