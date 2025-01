Juve Rashford, cosa cambia con il Milan

Il mercato è un tema indubbiamente centrale per la Juventus, che deve pensare a rinforzarsi sia in difesa sia per il reparto offensivo. Da un lato i bianconeri non mollano, nonostante il primo rifiuto del Benfica, oltre a seguire sempredel Feyenoord. Anche in attacco, però, la Juve rimane vigile, considerando il nuovo stop di Milik dovuto ai carichi di lavoro delle ultime settimane. Sulla sponda Manchester United il nome di Zirkzee rimane quello più seguito dai bianconeri, e nei giorni scorsi si era parlato diAl momento però l'attaccante inglese sembra essere solo una suggestione per la Juventus. Secondo Sky Sports UK, i Red Devils non avrebbero ricevuto un'offerta dal, ma non sarebbe da escludere l'opzione di un prestito al club rossonero.